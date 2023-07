UAlg abre candidaturas para CTeSP e Novo curso em Design de Videojogos

A Universidade do Algarve reforça a oferta de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) com um novo curso em Design de Videojogos. A primeira fase de candidatura online arranca hoje, 10 de julho, e termina a 11 de agosto.

Os CTeSP são formações de Ensino Superior de duração mais curta do que a licenciatura, com uma componente de formação geral, técnica e científica, oferecendo uma experiência prática, que se estende ao mercado de trabalho, através da realização de um estágio profissional.

Novo curso em Design de Videojogos

O curso em Design de Videojogos visa criar profissionais com uma formação abrangente, que lhes permita desenvolver videojogos e criar todas as suas componentes técnicas e artísticas, de forma individual ou integrado numa equipa de desenvolvimento multidisciplinar. Tem como objetivo convergir conhecimentos e técnicas para formar profissionais que possam trabalhar no desenvolvimento de videojogos ao nível da análise, desenho, edição e produção. Para o efeito, recorre-se a várias tecnologias para desenvolver um Game Design Document e comunicar a visão do desenho do jogo, familiarizar-se com várias plataformas de Game Design, desenhar os níveis do jogo e criar um guião e a narração da história.

Este CTeSP promove a participação dos alunos em game jams, workshops e conferências para ampliar conhecimentos e desenvolver o networking com especialistas na área. Os alunos vão desenvolver competências que lhes permitirão trabalhar em vários ambientes, tanto local como remotamente, para qualquer parte do mundo.

Tem como parceiros a Altice Labs, Dengun, Flow Productions, Infinity Games, Museu Zer0, Nerd Monkeys, Thumb Media, Volt Games, entre outros.

UAlg oferece 13 CTeSP e realiza sessões de esclarecimento

Neste âmbito, a UAlg vai realizar, nos dia 13 e 27 de julho, pelas 14h30, Webinares sobre o acesso a Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), através da plataforma zoom, com o objetivo de dar a conhecer os CTeSP ou esclarecer eventuais dúvidas.

A UAlg disponibiliza 13 CTeSP nas áreas de Artes, Comunicação e Património; Economia, Gestão e Turismo; Ciências Sociais e da Educação e Engenharias e Tecnologias.

O valor da propina é de 609,24 Euros (estudantes nacionais) e de 1450,00 Euros (estudantes internacionais), podendo ser paga até ao máximo de 10 mensalidades. A 2.ª fase de candidaturas decorre de 20 a 24 de setembro.

Sobre os CTeSP

Um CTeSP confere um diploma de técnico superior profissional nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações e tem a duração de dois anos letivo. O titular deste diploma poderá ingressar nos cursos de licenciatura da UAlg, através de concurso especial, adquirindo o respetivo grau académico.

Destinam-se a titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente (por ex. curso profissional ou curso tecnológico); titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior e a candidatos que obtenham aprovação através dos Maiores de 23 anos.

Mais informações e candidaturas online em: https://www.ualg.pt/cursos-tecnicos-superiores-profissionais-ctesp