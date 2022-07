UAlg abre dois novos CTeSP e atribui 46 bolsas de incentivo

A Universidade do Algarve tem abertas candidaturas para 15 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), reforçando a oferta formativa com a abertura de dois novos cursos: Proteção Civil e Mediação Intercultural. A principal novidade para 2022/23 prende-se com a atribuição de 46 bolsas de incentivo, distribuídas por oito CTeSP.

Estas bolsas de incentivo, atribuídas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), traduzem-se num apoio financeiro anual para comparticipação dos encargos com as propinas (609,24 Euros).

O curso em Proteção Civil visa formar profissionais capazes de desenvolver, de forma autónoma ou integrados em equipas multidisciplinares, atividades de Proteção Civil nas áreas da prevenção, mitigação e reposição da normalidade face a riscos naturais e ou tecnológicos.

Já o CTeSP em Mediação Intercultural (regime noturno) pretende fazer convergir diferentes conhecimentos e técnicas para formar profissionais que possam trabalhar junto das comunidades migrantes que vivem no nosso País e que enfrentam várias dificuldades e realidades diárias, relacionadas com o choque entre culturas, hábitos diferentes, assim como problemas em termos de comunicação nos hospitais, centros de saúde, escolas, autarquias, espaços culturais e outras instituições públicas ou privadas.

Recorde-se que a UAlg disponibiliza 15 CTeSP nas áreas de Artes, Comunicação e Património; Economia, Gestão e Turismo; Ciências Sociais e da Educação e Engenharias e Tecnologias.

Dois anos letivos e formação superior profissional de nível 5

Um CTeSP é um ciclo de estudos que confere um diploma de técnico superior profissional de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações. Tem a duração de dois anos letivos, constituídos por um conjunto de unidades curriculares organizadas em componentes de formação geral e científica, formação técnica e formação em contexto de trabalho, que se concretiza através de um estágio. O titular deste diploma poderá ingressar nos cursos de licenciatura da UAlg, através de concurso especial próprio a si destinado, adquirindo o respetivo grau académico.

Destinam-se a titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente (por ex. curso profissional ou curso tecnológico); titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior e a candidatos que obtenham aprovação através dos Maiores de 23 anos.

Candidaturas

1.ª fase: 11 de julho a 14 de agosto de 2022

2.ª fase: 20 a 25 de setembro de 2022

Mais informações sobre os CTeSP e o processo de candidatura aqui.