UAlg abre mestrado pioneiro em Biodiversidade, Pescas e Conservação Marinha

A Universidade do Algarve vai abrir candidaturas para o novo mestrado em “Biodiversidade, Pescas e Conservação Marinha” a partir do dia 16 de maio. Pioneiro na área em Portugal, este mestrado profissional será realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg, em colaboração com instituições parceiras que desenvolvem atividades de ensino graduado, entidades empregadoras e outras entidades públicas e privadas que operam nestas áreas.

Vocacionado para a promoção da aprendizagem ao longo da vida, este mestrado nasce da necessidade de promover no mercado de trabalho profissionais com conhecimentos e competências técnicas em áreas ligadas à gestão do meio marinho e costeiro e à utilização de informação científica, que permitam assegurar o desenvolvimento sustentável e a conservação de espécies e habitats, beneficiando a humanidade e o equilíbrio dos ecossistemas.

Este curso, lecionado em Inglês, inclui um estágio profissional que pode ser desenvolvido nas entidades empregadoras dos estudantes ou noutras instituições adequadas aos objetivos da prática profissional. A parte letiva do curso será prática e muito focada nas necessidades do mercado de trabalho, na valorização de informação disponível sobre a biodiversidade marinha e costeira e na obtenção de novos dados que permitam estabelecer linhas de base e avaliar a sua evolução, apoiando tomadas de decisão fundadas cientificamente para garantir a gestão sustentável do litoral e do meio marinho.

Pretende-se, ainda, desenvolver competências que ajudem na progressão e inovação profissional em áreas que impliquem a utilização de informação biológica e oceanográfica para a compreensão, gestão e conservação da biodiversidade marinha e para as interações com as pescas e alterações globais. Este curso pretende dar resposta a necessidades e lacunas identificadas por entidades empregadoras nestas áreas e em regiões com as quais a Universidade do Algarve tem ligações, parcerias e projetos de investigação.

Os objetivos estabelecidos focam-se em medidas de conservação e de gestão sustentável de atividades de exploração da biodiversidade marinha, conservação, mitigação e restauro de espécies e habitats marinhos ameaçados, e na integração de previsões de efeitos das alterações climáticas e outras alterações ambientais.

Mais informação disponível em https://www.ualg.pt/curso/1933