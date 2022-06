UAlg acolhe concerto de música contemporânea interpretado pelo Duo Sigma

A Universidade do Algarve vai acolher o concerto “Mémoire… Mirror & O Aprendiz de Novos Sons”, interpretado pelo Duo Sigma, que decorrerá às 18h00 do dia 22 de junho, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.

Formado pelo violoncelista Miguel Rocha (PT) e pela pianista Ana Cláudia Assis (BR), o Duo Sigma dedica-se à interpretação da música contemporânea com ênfase no repertório luso-brasileiro.

Dando continuidade à Temporada 2022, o Duo Sigma apresentará neste concerto obras de compositoras e compositores portugueses, escritas especialmente para o Duo, no âmbito de dois projetos: Mémoire… Mirroir – a música de Jorge Peixinho refletida no repertório para violoncelo e piano, e O Aprendiz dos Novos Sons.

O programa trará em estreia absoluta a obra Lettre à l’être imbu (2021) de Miguel Azguime, além de Fragmentos de Isabel Soveral (2019), Arietta (2021) de Christopher Bochmann e …suddenly, this silence…(2021) de Eduardo Luís Patriarca, colocando em perspetiva diferentes estéticas sonoras em grande desafio técnico e interpretativo aos músicos do Sigma.

O Duo Sigma foi criado em 2017 e vem-se apresentando em salas de concertos do Brasil e da Europa com um repertório bastante diversificado, que inclui várias obras a ele dedicadas. Embora ao longo dos séculos XVIII e XIX tenha existido uma produção intensa de grandes obras para violoncelo e piano, o que se observa a partir do século XX é um certo distanciamento dos compositores em relação a esta formação devido, provavelmente, à carga simbólica que ela traz consigo. Assim sendo, o Duo Sigma surge também como um estímulo à criação de novas obras e de novas expressões artísticas para violoncelo e piano.

Em 2019 o Duo Sigma lançou seu primeiro CD e em 2021/2022 realizará a estreia absoluta de 15 novas obras portuguesas a ele dedicadas.

A entrada é livre, mas sujeita à lotação da sala.