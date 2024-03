UAlg acolhe workshop na área da Inteligência Artificial aplicada ao controlo alimentar

A Universidade do Algarve acolhe, no dia 21 de março, um workshop na área da Inteligência Artificial (IA) aplicada ao controlo alimentar.

Intitulado “Deep Learning for NIR Chemometrics”, o workshop leva à UAlg nove especialistas internacionais e cerca de 40 participantes que irão discutir durante um dia o estado da arte e definir novas áreas de investigação.

Trata-se de uma iniciativa conjunta entre o Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve e a ação COST sensorFINT.

A SensorFINT, uma iniciativa europeia de vanguarda, promove a integridade alimentar através da inovação tecnológica de sensores espectroscópicos, como Espectroscopia de Infravermelhos (NIR), Fluorescência, Raman e imagem hiperespectral. Estas tecnologias permitem análises rápidas, seguras e não destrutivas de múltiplos parâmetros em diversos produtos alimentares, representando um avanço significativo na segurança e qualidade dos alimentos, ao mesmo tempo que assegura uma redução do desperdício alimentar. Os objetivos desta ação europeia passam por desenvolver uma rede alargada de investigadores e pelo desenvolvimento, formação e transferência de tecnologias no âmbito dos Sensores Espectroscópicos Não Destrutivos (NDSS). O WG3, grupo de trabalho dedicado ao estudo de novos algoritmos matemáticos e métodos de processamento de dados NDSS em tempo real, tem vindo a explorar a aplicação de técnicas de aprendizagem profunda (Deep Learning) nesta área.

Já o Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, coorganizador do workshop, desenvolve investigação nesta área há diversos anos e tem sido pioneiro na aplicação de algoritmos de IA a dados espectroscópicos NIR. A Quimiometria NIR é uma das áreas do CEOT com maior projeção ao nível europeu, o que faz do Centro o anfitrião deste evento. Para além disso, o evento também mostra o compromisso do CEOT com o desenvolvimento tecnológico e a adoção de novas metodologias digitais na região do Algarve.

Para além da sensorFINT, CEOT e Universidade do Algarve, o evento conta ainda com o apoio do Município de São Brás de Alportel que está apostado em apoiar iniciativas de investigação com impacto no desenvolvimento tecnológico e inovação da região.

