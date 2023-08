UAlg apresenta pelo quarto ano consecutivo taxa de colocação superior à média nacional

A Universidade do Algarve (UAlg) apresenta pelo quarto ano consecutivo uma taxa de colocação superior à média nacional.

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2023/24 foram colocados na UAlg 1523 novos estudantes.

É o quarto maior número de novos estudantes dos últimos 30 anos e a segunda maior taxa de colocação de sempre, com 94,2% das vagas preenchidas, e 107 vagas sobrantes, sendo que dos 46 cursos disponíveis, 37 esgotaram as vagas.

O número de candidatos em 1.ª opção continuou a ser superior ao número de vagas.

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2023/24, agora publicados, a taxa de colocação da UAlg (94,2%) foi novamente superior à do País, situando-se 3,3 pontos percentuais acima da média nacional.

A taxa de colocação da UAlg regista o segundo melhor resultado de sempre, mantendo-se acima dos 90% pelo quarto ano consecutivo (2020/21: 93%; 2021/22: 91%; 2022/23: 97%; 2023/34: 94%). Refira-se que o número de vagas para 2023/24 tinha aumentado face ao ano transato, de 1610 para 1616.

De acordo com nota de imprensa divulgada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior “encontra-se concluída a colocação na primeira fase do 47.º concurso nacional de acesso, tendo sido admitidos, em 2023, 49438 novos estudantes no ensino superior público, o que corresponde a uma diminuição de 0,7% em relação à mesma fase do concurso de 2022”. Dos candidatos à primeira fase do concurso, 84% foram já colocados, sendo que 87% dos estudantes foram colocados numa das suas três primeiras opções. Na UAlg, o número de candidatos em 1.ª opção (1691) voltou a ser superior ao número total de vagas (1616) disponibilizadas.

Dos 46 cursos disponíveis, 37 não já não têm vagas, distribuindo-se as 107 vagas sobrantes por apenas 9 cursos.

Para o Reitor Paulo Águas, «os resultados da UAlg acompanham a tendência nacional e evidenciam uma oferta ajustada a uma procura sólida, antevendo-se, contudo, uma redução do número de candidatos nos próximos anos».

Matrícula e inscrição novos estudantes

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve realiza-se nos dias 28, 29 e 30 de agosto e é exclusivamente online.

Este ano a UAlg volta a colocar à disposição dos novos estudantes uma linha de atendimento +351 289 244 457 (das 9h30-12h30 e das 14h00-17h00), para esclarecimento de dúvidas no processo de matrícula online, alojamento e bolsas de estudo de ação social. Está ainda disponível o e-mail acad@ualg.pt para esclarecimentos.

O ano letivo inicia-se no dia 18 de setembro com uma sessão solene para dar as boas-vindas aos novos estudantes da Universidade do Algarve. A cerimónia terá início às 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro. Vão ainda realizar-se várias atividades solidárias, sociais, culturais e desportivas, tendo em vista a integração dos novos estudantes.

Mais informações em: https://www.ualg.pt/matricula-e-inscricao-online-concurso-nacional-de-acesso-1o-ano1a-vez