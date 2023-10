UAlg assinala “40 anos das primeiras aulas” com cerimónia comemorativa

Para assinalar os “40 anos das primeiras aulas da Universidade do Algarve – 1983-2023” vai realizar-se uma cerimónia comemorativa no dia 28 de outubro, no Instituto D. Francisco Gomes “Casa dos Rapazes” (15h00) e no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos (16h30), edifício 8, Campus de Gambelas.

A cerimónia tem início no Instituto D. Francisco Gomes “Casa dos Rapazes” com o descerramento de uma placa comemorativa para assinalar o local onde foram lecionadas as primeiras aulas dos três primeiros cursos da UAlg: Biologia Marinha e Pescas, Gestão de Empresas e Hortofruticultura.

Em seguida, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, vão decorrer várias intervenções alusivas às comemorações. Além da abertura pelos diretores das respetivas Unidades Orgânicas dos cursos pioneiros, Efigénio Rebelo (Faculdade de Economia) e Carlos Guerrero (Faculdade de Ciências e Tecnologia), a sessão contempla ainda os seguintes discursos: Amadeu Cardoso (antigo funcionário da UAlg); Alexandra Teodósio (primeira aluna de Biologia Marinha e Pescas); Sadat Muzavor (antigo docente de Biologia Marinha e Pescas); José Alberto Pereira (primeiro aluno de Gestão de Empresas); Francisco Mendonça Pinto (antigo docente de Gestão de Empresas); Benjamin Silva (primeiro aluno de Hortofruticultura) e Manuela David, (antiga docente de Hortofruticultura). Paulo Águas, reitor da UAlg, encerra a cerimónia.

Recorde-se que a atividade letiva da UAlg se iniciou na Casa dos Rapazes, em 1983. O numerus clausus para cada curso foi fixado em 30 alunos. O curso de Biologia Marinha e Pescas foi lecionado pela primeira vez numa universidade portuguesa. Os três cursos ficaram com as vagas preenchidas, sendo que o de Gestão de Empresas acabou por aceitar 33 alunos devido ao acesso de estudantes titulares de habilitações especiais.