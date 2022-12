UAlg aumenta prestação de serviços desportivos à comunidade

A Universidade do Algarve aumentou a prestação de serviços desportivos à comunidade académica e a utentes externos através do campo exterior Polidesportivo da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), no Campus da Penha.

De acordo com as suas características físicas e técnicas, o campo exterior Polidesportivo da ESEC-UAlg destina-se fundamentalmente à prática desportiva recreativa e competitiva das seguintes atividades: Basquetebol, Andebol, Futebol e Ténis.

As taxas de utilização das instalações distribuem-se da seguinte forma:

Basquetebol, futebol ou andebol:

a) Alunos: Gratuito

b) Docentes, funcionários não docentes e alumni UAlg: 20 € por período de 60 minutos.

c) Utilizadores Externos: 30 € por período de 60 minutos.

Ténis:

a) Alunos: Gratuito

b) Docentes, funcionários não docentes e alumni UAlg: 10 € por período de 60 minutos.

c) Utilizadores Externos: 15 € por período de 60 minutos.

Mais informações e reservas: https://esec.ualg.pt/polidesportivo

Telefone: +351 289 800 126 / 127

Email: esecsec@ualg.pt