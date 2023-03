“UAlg Careers Fair” está a decorrer no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve

Mais de 70 empresas estão a recrutar.

Com o objetivo de contribuir para a entrada de estudantes e diplomados pela Universidade do Algarve (UAlg) no mercado de trabalho, facilitando-lhes a procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional, hoje, dia 15 de março, decorre, no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas, mais uma edição da “UAlg Careers Fair”, que conta com a participação de 71 empresas e nove parceiros institucionais.

Se por um lado, os alunos reconhecem a importância da “UAlg Careers Fair“, por outro as empresas também são unânimes em elogiar a iniciativa.

Ilda Pedro, coordenadora do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais da UAlg, considera que esta feira de emprego “aproxima os alunos das empresas e dá-lhes uma ideia genérica do que é o mercado de trabalho”. Segundo a mesma, o objetivo da feira é oferecer aos alunos e diplomados pela UAlg oportunidades de emprego e/ou estágio e questionar sobre as ofertas disponíveis em cada empresa, bem como delinear o futuro profissional, tendo em conta um leque mais diversificado de opções. “As empresas também precisam desta oportunidade para se apresentarem e divulgarem as ofertas disponíveis junto dos estudantes da Universidade do Algarve”, refere. Este evento reúne empresas não só de âmbito regional, mas também nacional e internacional, que englobam vários serviços e setores de atividades.

Esta é uma iniciativa que pode ajudar a concretizar algumas expectativas futuras dos estudantes da UAlg. Quem o afirma é Laura Moreirinha, aluna do 3º ano do curso de licenciatura em Gestão de Empresas e visitante da feira de emprego. Para a aluna finalista, esta é uma ótima oportunidade para ficar a conhecer ofertas de estágio e emprego, até porque se aproxima a entrada no mercado de trabalho.

Já a colega Sofia Soeiro, aluna do mesmo ano e curso, encara a «UAlg Careers Fair» como “uma oportunidade para se conectar com várias empresas, poder ficar a par de trabalhos de verão e ficar a conhecer melhor o mercado de trabalho”.

Também Bernardo Pegado, que frequenta o curso de licenciatura em Biologia Marinha, considera que esta iniciativa é benéfica para os alunos, mas também para as empresas, que procuram bons colaboradores e na UAlg poderão encontrá-los mais qualificados.

Na «UAlg Careers Fair», Mariana Ribeiro, que frequenta a licenciatura em Psicologia, espera ficar a conhecer melhor o mercado e as ofertas de trabalho. Na sua perspetiva, “esta iniciativa é uma mais valia porque nos permite contactar diretamente com um grande número de empresas”.

Os estudantes e diplomados da UAlg terão ainda a oportunidade de assistir a apresentações e palestras disponibilizadas pelas respetivas empresas.

A Academia algarvia pretende que a “UAlg Careers Fair” continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.