UAlg Careers Fair já tem data marcada

A Feira de emprego da Universidade do Algarve (UAlg), UAlg Careers Fair, vai decorrer no dia 15 de março, no anfiteatro 1C do Complexo Pedagógico, do Campus de Gambelas.

Esta é uma iniciativa da Instituição de Ensino Superior que pretende contribuir para a entrada dos estudantes e diplomados pela UAlg no mercado de trabalho, servindo como um veiculo facilitador do processo de procura de emprego e possibilitando o desenvolvimento do percurso profissional.

A Universidade do Algarve tem como objetivo manter a UAlg Careers Fair como um evento de referência, mantendo também a elevada taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

Assim, os estudantes e diplomados da Academia Algarvia terão a oportunidade de entrar em contacto com empresas e instituições presentes no evento, assim como de assistir às diferentes apresentações que vão decorrer ao longo do dia.

Importa dizer que as edições anteriores da UAlg Careers Fair contaram com a participação de várias dezenas de empresas não só de âmbito regional como nacional.

Mais informações sobre o evento disponíveis em: UAlg Careers Fair | Universidade do Algarve