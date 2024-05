UAlg continua a requalificar residências universitárias com financiamento do PRR

Orientada por princípios de sustentabilidade ambiental, social e económica, a Universidade do Algarve continua a apostar num alojamento de qualidade e a preços acessíveis, com a requalificação de mais uma residência universitária, cujo investimento total rondará os 1,4 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em cerca de 80 %.

A intervenção na Residência Universitária da Penha incidirá sobre 102 camas, contribuindo, assim, para que os estudantes que se encontram deslocados tenham oportunidade de prosseguir o seu percurso académico, garantindo-lhes elevados padrões de segurança e bem-estar. As obras que requalificação tiveram início a 13 de maio, com prazo previsto de conclusão até 6 de setembro.

Esta é a quarta residência a ser alvo de intervenção, tendo sido já renovadas três (Ferragial 16, Ferragial 17 e Lote E), num total 237 camas, com um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros, financiados pelo PRR igualmente em cerca de 80 %.

Inseridas no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as residências renovadas e as já aprovadas para renovação representam um total de financiamento do PRR de cerca de 5 milhões de euros.

Em relação à requalificação das residências, fica apenas a faltar a renovação de duas (Berlim e Lote O), num total de 91 camas, o que irá ocorrer de forma sequencial durante o ano letivo de 2024/25, de modo a gerir e minimizar os impactos sobre a oferta de alojamento.

De destacar ainda que o lançamento do concurso para empreitada de duas novas residências, num total de 287 novas camas, está previsto para a segunda quinzena de junho de 2024, também com financiamento do PRR.

Ainda a aguardar resultado de candidatura a financiamento, terminou no passado dia 12 o concurso para a empreitada da adaptação do Lote 36 para a função de residência, num total de 10 quartos, com um preço base s/IVA de 391.563,36 € e um prazo de execução de 90 dias.

Em relação às requalificações, refira-se que a melhoria da qualidade de vida e da habitabilidade está subjacente a todas as intervenções. Para atingir os objetivos propostos, serão implementadas medidas que terão em conta o comportamento térmico e a eficiência energética. As intervenções incidirão, entre outros aspetos, na substituição de envidraçados, luminárias e do sistema de águas quentes sanitárias; implementação de um central fotovoltaica para autoconsumo; instalação de equipamentos de climatização tipo bomba de calor; gestão técnica centralizada.

As questões relativas ao alojamento são uma das maiores preocupações da Universidade do Algarve, que continua empenhada em providenciar alojamento de qualidade, contribuindo para um melhor conforto e segurança dos seus estudantes.