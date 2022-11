UAlg coorganiza encontro científico do Conselho Europeu das Línguas

O encontro científico anual do Conselho Europeu das Línguas decorre nos dias 1 e 2 de dezembro, na Universidade de Sevilha. Por proposta de Manuel Célio Conceição, professor de Ciências da Linguagem da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) e investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), a temática deste ano é as línguas no seio das alianças europeias de universidades.

No ensino superior europeu, têm nos últimos anos sido criadas alianças de universidades em que o multilinguismo e a multiculturalidade são elementos estruturantes, mas é primeira vez que é pedido a estas alianças e às instituições que as constituem uma reflexão sobre esta questão. Trata-se de um evento de alto relevo científico e governança universitária de que a Universidade do Algarve é coorganizadora.

Em resposta ao pedido de comunicações acerca de “Languages in European University Alliances: challenges and issues”, foram recebidas largas dezenas de propostas e a comissão científica selecionou as que constam do programa. Manuel Célio da Conceição assume as funções de relator do evento e fará a intervenção final, no dia 2 de dezembro.

Refira-se que Universidade do Algarve é membro da Aliança Europeia designada Universidades dos Mares, no âmbito da qual existe uma linha de investigação dedicada ao multilinguismo e à comunicação de ciência de que o docente acima referido é responsável.

O programa completo do evento está disponível aqui.