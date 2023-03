UAlg dá a conhecer-se na Futurália até dia 25 de março

Até ao próximo dia 25 de março, a Universidade do Algarve está presente na “Futurália – Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade”, que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

A UAlg é uma das mais de 300 instituições de ensino superior e profissional, nacionais e também estrangeiras, que marca presença neste evento para se dar a conhecer e esclarecer dúvidas aos potenciais candidatos. São muitos os que a procuram para conversar com os representantes da UAlg, maioritariamente estudantes, que, através da sua experiência, falam dos cursos, da vida académica e respondem às muitas perguntas dos visitantes.

Joana Massano visitou o stand da UAlg com um grupo de colegas. Vieram do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, são alunos de 12º ano da área de Ciências e Tecnologias. Consideram esta iniciativa uma oportunidade única para contactar e ficar a conhecer grande parte das instituições de ensino, politécnicos, universidades e escolas profissionais, já que, como afirma Joana, “nunca estiveram tão perto de ingressar num curso superior”. Apesar de ainda não estar cem por cento segura da sua escolha, Joana sempre vai adiantando que “o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na UAlg pode vir a ser uma opção”.

“Acho que todas as turmas deviam vir à Futurália.” Quem o diz é Carolina Isqueiro, que frequenta o 12ºano, Línguas e Humanidades, na Escola Secundária José Afonso, no Seixal. “Ainda tenho a minha vida em aberto, mas Psicologia é uma opção e a Universidade do Algarve também”. Já a colega Sofia Espada está indecisa entre Psicologia ou Marketing. Em relação à futura instituição de ensino, também está “muito inclinada para a Universidade do Algarve”.

Da Escola D. Maria II de Vila Nova da Barquinha para o stand da UAlg na Futurália chegou Inês Asseiceiro, aluna de 11ºano, que quer seguir Biologia Marinha, tendo também a UAlg como opção. Na sua opinião, “esta é uma excelente iniciativa, pois dá-nos uma perspetiva global da oferta formativa”.

A Universidade do Algarve tem recebido centenas de alunos e agentes educativos, que, em primeira mão, têm acesso a toda a informação sobre a Instituição: Cursos (licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações e CTeSP), Dias Abertos (18 a 19 de abril) e Cursos de Verão (3 a 14 de julho).

Para a UAlg, participar nestas mostras educativas é uma oportunidade de dar a conhecer a sua oferta de um modo estruturado, mostrando aos visitantes que tem opções distintas para a construção do seu percurso formativo.

Até ao próximo sábado, o Stand da UAlg ainda poderá ser visitado no Pavilhão 2, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Consultar mais informações em: http://futuralia.fil.pt/