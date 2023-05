UAlg disponibiliza 504 vagas para ingresso ao ensino superior através de Concursos Especiais

Para o próximo ano letivo (2023/24), a Universidade do Algarve disponibiliza 504 vagas para Concursos Especiais. As candidaturas são feitas online e decorrem entre 12 de julho e 16 de agosto.

Para além do Concurso Nacional de Acesso, os Concursos Especiais são uma das modalidades de ingresso aos cursos de licenciatura e mestrado integrado da Universidade do Algarve. Destinam-se a candidatos com habilitações específicas, que pretendam prosseguir ou atualizar a sua formação superior.

Podem candidatar-se através dos Concursos Especiais os titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica, obtido após conclusão de um Curso de Especialização Tecnológica (CET); os titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados; os titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional, obtido após conclusão de um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP); os candidatos aprovados nas provas de Avaliação de Capacidade para a Frequência do Ensino Superior (Maiores de 23 anos); e os titulares de outros cursos superiores.

A UAlg disponibiliza ainda vagas para candidatura através do regime de Mudança de Par Instituição/Curso num curso de licenciatura ou de mestrado Integrado da Universidade do Algarve.

Consultar mais informações e vagas disponíveis em: https://www.ualg.pt/candidaturas-para-concursos-especiais-e-mudanca-de-instituicaocurso