UAlg distinguida com “Certificação Ouro” pela Federação Internacional de Desporto Universitário

A Universidade do Algarve (UAlg) recebeu no dia 27 de maio, em Bruxelas, a “Certificação Ouro” no Programa Healthy Campus, atribuído pela Federação Internacional de Desporto Universitário (FISU). A Academia esteve representada pelo pró-reitor, Eduardo Esteves, e pelo professor Nuno Rodrigues, do Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg.

O programa de Certificação Mundial Healthy Campus envolve universidades de mais de 30 países e procura avaliar as boas práticas que podem contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar nos campus universitários.

As Universidades são avaliadas em 100 parâmetros, distribuídos por sete áreas, seis das quais operacionais (Desporto e Atividade Física; Nutrição; Prevenção de Doenças; Saúde Mental e Social; Comportamentos de Risco; Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade social) e uma área transversal, relacionada com a Gestão e Liderança do Campus Saudável.

O levantamento das boas práticas desenvolvidas pela UAlg foi feito pelo Grupo de Trabalho UAlg + Saudável. Para a obtenção do grau “Ouro”, as instituições têm que cumprir os requisitos em mais de 80 indicadores.

Dos diversos domínios em avaliação, a UAlg destacou-se no domínio da “Saúde Mental e Social”, tendo conseguido avaliação em todos os indicadores de boas práticas.

Como exemplo de boas práticas na UAlg, a FISU salienta o “Plano de Promoção do Sucesso Académico e Prevenção do Abandono Escolar (PPSAPAE)”, que procura promover competências de métodos de estudo e de gestão do tempo nos estudantes da UAlg, sendo complementado por três outras iniciativas: “SOS Abandono”, “Programa Interculturalidade e Mindfulness” e “Curso online Competências para a Vida”.