UAlg é a primeira Instituição de Ensino Superior em Portugal a lançar um Orçamento Participativo

A Universidade do Algarve é a primeira Instituição de Ensino Superior em Portugal a lançar um processo de Orçamento Participativo (OP) que inclui toda a comunidade académica: estudantes, funcionários não-docentes, docentes e investigadores. O lançamento oficial decorre no dia 23 de março, às 14h00, no Anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas.

Em 2023, a UAlg coloca à disposição da comunidade académica 80 mil euros para projetos que melhorem o seu bem-estar. Este montante será distribuído da seguinte forma: 40 mil euros para estudantes e 40 mil euros para funcionários docentes, não-docentes e e investigadores.

A UAlg reconhece o orçamento participativo como um mecanismo de participação democrática, que envolve as Unidades Orgânicas, Associação Académica, Serviços e Centros de Investigação, através da valorização das suas opiniões e capacidade de reflexão, com vista a desenvolver o sentimento de pertença, diálogo, mobilização coletiva em prol do bem comum, do respeito pelas escolhas diferentes e do aumento de confiança na gestão da instituição.

Estudantes, funcionários, investigadores e docentes poderão, assim, decidir sobre uma parte significativa das suas receitas e participar de forma cívica e ativa em projetos inovadores, designadamente, no âmbito do desenvolvimento sustentável, empreendedorismo social, pedagógico, desportivo ou cultural.

Até ao final do mês de março far-se-ão sessões públicas de divulgação na UAlg, para que todos possam conhecer a organização e funcionamento do OP-UAlg.

Mais informações em: https://www.ualg.pt/orcamento-participativo