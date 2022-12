UAlg e Orquestra Clássica do Sul celebram aniversário com concerto de “Regresso às Origens”

No dia 11 de dezembro, pelas 18h00, realiza-se, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas, o concerto comemorativo do Dia da Universidade do Algarve e, simultaneamente, do 20º Aniversário da Associação Musical do Algarve (AMA).

Sob o mote “Regresso às Origens”, neste concerto da Orquestra Clássica do Sul recria-se o concerto com que se estreou em 2022, neste mesmo local, no qual se honram os legados de compositores portugueses contemporâneos como Sérgio Azevedo e Luís Soldado.

Sob a direção do maestro Rui Pinheiro, o concerto conta ainda com a presença do Coro Comunitário e da soprano Dora Rodrigues. Serão interpretadas peças dos seguintes compositores: Sérgio Azevedo (1968); Luís Soldado (1809-1847); F. Mendelssohn (1809-1847).

Em dia de celebração, serão ainda homenageadas personalidades relevantes para a vida da Orquestra ao longo destes 20 anos.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala.

Consultar programa completo aqui.