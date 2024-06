UAlg integra parceria ibérica para apoiar empresas do setor agroalimentar

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia – CRIA, participou numa reunião de acompanhamento do projeto “AGROPYME AVANZA AAA: Inovação, digitalização e sustentabilidade nas PME do setor agroalimentar na Eurorregião AAA”, que decorreu em Sevilha, nos dias 3 e 4 de junho.

Este projeto tem como missão contribuir para a melhoria da competitividade das pequenas e médias empresas (PME) e microempresas agroalimentares na Eurorregião AAA (Alentejo, Algarve e Andaluzia), apoiando especificamente nas áreas estratégicas da inovação, digitalização e sustentabilidade.

Neste encontro, os parceiros contaram também com uma ação de capacitação sobre os serviços a disponibilizar a estas empresas, nomeadamente: serviços de apoio nas áreas do marketing digital, melhoria dos processos de logística, design gráfico de produto, transição para modelos de negócio mais sustentáveis (ao abrigo da Diretiva UE 2022/2464), entre outros, para os setores agrícola e da transformação alimentar, contribuindo, assim, para o seu crescimento e competitividade. O presente projeto pretende apoiar até 20 empresas da região do Algarve.

AGROPYME AVANZA AAA é um projeto transfronteiriço, cofinanciado pelo Programa Interreg Espanha – Portugal.

Se tem uma microempresa ou uma PME nestes setores de atividade e está interessado(a) nestes serviços, poderá efetuar um primeiro contacto através do email agropyme@ualg.pt

Mais informações sobre o projeto aqui