UAlg lança concurso “Três Minutos de Tese” para doutorandos e futuros cientistas

Com o objetivo de estimular competências de comunicação de ciência dos doutorandos e futuros cientistas e, simultaneamente, promover a cultura científica e a interdisciplinaridade, permitindo ao público não especialista o acesso à investigação mais recente, a Universidade do Algarve acaba de lançar o concurso “Três Minutos de Tese (3MT-UAlg)”, que tem candidaturas abertas até ao próximo dia 22 de março.

Criado originalmente pela Universidade de Queensland, na Austrália, este concurso académico, ao qual a UAlg agora se junta, destina-se a todos os estudantes inscritos num ciclo de estudos de doutoramento e concretiza-se através de uma apresentação oral com duração máxima de três minutos com recurso a único diapositivo, sobre a importância e o impacto da investigação do candidato.

O 3MT-UAlg divide-se em duas fases distintas, sendo a primeira a de seleção, na qual os candidatos submetem um vídeo da sua comunicação com a duração máxima de três minutos e um documento pdf de um único diapositivo. Nesta fase, serão selecionados cinco finalistas que passarão à segunda e última fase, onde apresentarão a sua comunicação oralmente perante o júri e o público.

Os candidatos poderão apresentar uma candidatura numa das seguintes áreas: Ciências Sociais; Artes e Humanidades; Ciências Médicas e da Saúde; Engenharias e Tecnologias; e Ciências Naturais.

Nesta primeira edição, o júri é composto pelos docentes da UAlg Bruno Silva (Escola Superior de Educação e Comunicação), Jorge Semião (Instituto Superior de Engenharia), Leonor Cancela (Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas), Margarida Castro (Faculdade de Ciências e Tecnologia), Marisol Correia (Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo), e pela jornalista do Observador, Vera Novais.

O vencedor deste ano do 3MT-UAlg irá receber um prémio pecuniário no valor de 4000 euros e o candidato que conquistar o segundo lugar receberá 2000 euros.

Mais informações e formulário de candidatura aqui