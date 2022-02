UAlg marca presença no Salão do Estudante – Brasil

A Universidade do Algarve vai estar presente na maior feira internacional de educação no Brasil, o Salão do Estudante 2022, que irá decorrer em sete cidades brasileiras, de 12 a 23 de março. A UAlg marcará a sua presença nas cidades de São Paulo (12 e 13 de março) e do Rio de Janeiro (Copa, a 15 de março, e Barra, a 16 de março).

Esta feira atrai mais de 30 mil alunos do ensino médio brasileiro, equivalente ao ensino secundário, que procuram em Portugal uma alternativa de ensino superior de qualidade. A UAlg partilha com outras universidades portuguesas o stand do CRUP – Universities Portugal.

No contacto com os futuros estudantes e respetivas famílias, a UAlg irá promover a sua oferta formativa – cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados e doutoramentos -, para além de abordar temas como os custos de vida, a duração dos cursos e as formas de acesso.

Inscrição gratuita aqui.