UAlg ocupa 97,6% das vagas no Concurso Nacional de Acesso

Terminadas as três fases do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2022/23, a Universidade do Algarve registou uma ocupação total de 97, 6%, colocando-se entre as instituições portuguesas com maior procura.

De acordo com os resultados da 3ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2022/23, a taxa total de colocação na UAlg (97,6%) foi novamente superior à do País (92,1%), situando-se 5,5 pontos percentuais acima da média nacional. No final do Concurso Nacional de Acesso foram colocados 1572 novos estudantes.

De destacar que nos últimos quatro anos, a Universidade do Algarve passou de uma taxa de ocupação de 86,3%, em 2018/2019, para 97, 6%, em 2022/23, tendo-se verificado um aumento de 11 pontos percentuais

Segundo os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), “50.315 estudantes ingressaram em 2022-2023 no ensino superior público através do concurso nacional de acesso”, considerando todas as fases, dos quais 29.948 entraram em universidades e 20.367 em politécnicos.

A 3ª fase do concurso nacional de acesso resultou na colocação de mais 1.034 estudantes. Na UAlg foram colocados mais 61 novos estudantes, que deverão, até quinta-feira, 20 de outubro, realizar a matrícula e inscrição junto da UAlg