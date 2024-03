UAlg organiza seminário sobre Orçamentos Participativos nas Instituições de Ensino Superior

A Universidade do Algarve organiza o Seminário “Orçamentos Participativos em Instituições de Ensino Superior”, que se irá realizar no próximo dia 15 de abril, a partir das 9h15, no anfiteatro Teresa Gamito, edifício 1, Campus de Gambelas.

A sessão de abertura estará a cargo de Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, seguindo-se das intervenções de Soraia Ferreira Gonçalves, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), e de João Paulo Ferreira Delgado, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto (ESE.IPP).

A terminar o painel de intervenções, moderado por Nelson Dias, da Associação Oficina, tomará a palavra António Fragoso de Almeida, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da UAlg.

Antes do encerramento da sessão, que será realizado por Alexandra Teodósio, vice-reitora da UAlg, haverá um espaço de debate/conversa com o público.