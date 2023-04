UAlg organizou primeira corrida e caminhada inclusivas

O Campus da Penha da Universidade do Algarve acolheu a primeira corrida e caminhada inclusivas, no dia 27 de março, entre as 10h00 e as 13h00. O evento, de carácter solidário, contou com a participação de 120 inscritos e com a parceria de várias entidades.

A iniciativa surgiu no âmbito da aliança da Universidade Europeia dos Mares (SEA-EU), um consórcio composto por nove universidades europeias, que a UAlg integrou recentemente.

A organização contou com o apoio da Associação Académica da UAlg e do curso de licenciatura em Desporto da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC).

O apoio médico foi prestado, a título gratuito, pela empresa Line Star Life.

Internamente, a iniciativa contou ainda com os apoios do Grupo de Voluntariado da Universidade do Algarve (UAlg V+), do Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais (GAENEE), da Turma do Curso de Desporto de 2ª Ano (Unidade Curricular Desporto Adaptado) e da AAUAlg.

Participaram nesta atividade a Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão (ACASO); a Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL); a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC), a Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve (APATRIS), e a Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM).

O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., delegação do Algarve, forneceu o pórtico.

Neste evento os participantes puderam optar por correr e/ou caminhar. Os quilómetros percorridos serão convertidos em donativos para as Associações beneficiárias da aliança SEA-EU, através da aplicação STRAVA.