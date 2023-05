UAlg participa em projeto ERASMUS+ para alunos de Português Língua Não Materna

A Universidade do Algarve integra o projeto internacional Reinventing Mainstream Classrooms (RE.MA.C), financiado pelo programa ERAMUS+, que visa ir ao encontro das necessidades de ensino e de aprendizagem, cognitivas e sociais, num contexto educacional cada vez mais exigente, multilíngue e multicultural, promovendo oportunidades iguais, através da utilização, por parte de professores, de uma metodologia inovadora digital para alunos de Português Língua Não Materna (PLNM).

O projeto iniciou-se a 1 de dezembro de 2022, com a duração de 2 anos, e, além de Portugal (Universidade do Algarve) integra parceiros do Chipre, Grécia, Malta e Itália.

Pretende-se criar e implementar atividades interativas, nos domínios linguístico (L2) e intercultural, através da utilização da plataforma MILAGE APRENDER+, desenvolvida pela Universidade do Algarve, com alunos de PLNM (A1-B1), entre os 6-12 anos, e com a participação de professores de 1.º e 2º Ciclos do Ensino Básico (nas áreas de Português, PLNM, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais).

A equipa da Universidade do Algarve é constituída por Mauro Figueiredo, Carla Dionísio Gonçalves, Teresa Maló Sequeira, José Rodrigues, Paula Ventura, Marielba Zacarias e integra ainda Olga Heitor da Universidade Nova de Lisboa.

Mais esclarecimentos: milage.plnm@gmail.com