UAlg realiza Webinars para esclarecer dúvidas sobre o acesso ao Ensino Superior

Com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas e/ou explicar o processo que envolve o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade do Algarve vai realizar, nos dias 7 e 21 de julho, pelas 14h30, dois Webinars, através da plataforma zoom, para todos os estudantes interessados e outros agentes educativos.

Nestes Webinars, estudantes, professores, psicólogos, pais e encarregados de educação poderão esclarecer todas as suas dúvidas sobre o acesso ao Ensino Superior, através do Concurso Nacional que irá realizar-se em três fases distintas: a primeira decorrerá de 25 de julho a 8 de agosto, a segunda de 12 a 23 de setembro e a terceira fase de candidaturas de 07 a 11 de outubro. A inscrição nos Webinars é obrigatória e pode ser realizada aqui.

Bolsas de Excelência para os melhores alunos e Propina paga em 10 prestações

Para o ano letivo de 2022/2023, a UAlg disponibiliza 44 licenciaturas e 1 mestrado integrado. O valor atual da propina é de 697,00 Euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.

Todos os alunos que escolham a Universidade do Algarve em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, vão ser premiados com uma bolsa de excelência. Estas bolsas, atribuídas com o patrocínio de várias empresas, pagarão integralmente a propina do 1.º ano de licenciatura ou de mestrado integrado.

Todas as informações sobre o Concurso Nacional de Acesso aqui.