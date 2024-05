UALG TEC CAMPUS atinge a capacidade máxima e desafia novas parcerias na região

A Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve – UALG TEC CAMPUS – atingiu a capacidade máxima de empresas instaladas fisicamente. Ao todo, o UALG TEC CAMPUS já conta com mais de 400 trabalhadores e um total de 30 empresas e empreendedores.

Localizado no Campus da Penha da Universidade do Algarve, o espaço, inaugurado em 2022, é gerido pela Associação Algarve Systems and Technology Partnership (Algarve STP), uma organização sem fins lucrativos constituída por entidades públicas e privadas com atividade na região do Algarve.

Com modelos de aceleração divididos entre escritórios, coworking e aceleração virtual, o UALG TEC CAMPUS surge com o objetivo de dinamizar e expandir o ecossistema tecnológico da região através da promoção de uma maior ligação entre a Universidade e os agentes económicos, promovendo a transferência de conhecimento, a dinamização de iniciativas conjuntas e a aceleração de empresas no setor das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE).

Para o Vice-Presidente da Algarve STP, Paulo Santos, alcançar a capacidade máxima é um testemunho do ambiente fértil da aceleradora e reafirma a carência de mais espaços voltados para o desenvolvimento de negócios na região. “Este resultado mostra que estamos no caminho certo na nossa missão de promover o desenvolvimento tecnológico e apoiar o crescimento de empresas no Algarve. Além disso, o facto de termos esgotado os espaços físicos e ainda termos empresas em lista de espera vem reforçar a necessidade da existência de mais infraestruturas como esta. Tendo isto em conta, desafiamos os municípios, entidades públicas e entidades privadas do Algarve a propor espaços que possam servir para incubação e aceleração de empresas, e nos ajudem a dar resposta às necessidades do tecido empresarial regional”.

Embora a capacidade física do UALG TEC CAMPUS esteja no máximo, as empresas interessadas podem juntar-se ao ecossistema através da Aceleração Virtual. O modelo permite que as empresas beneficiem de todas as facilidades, consultorias ao desenvolvimento do negócio, acesso aos programas de aceleração e às redes de networking, sem terem, no entanto, uma estação de trabalho física.