UAlg vai disponibilizar 120 cursos livres e de pós-graduação no âmbito do PRR

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a Universidade do Algarve (UAlg) irá disponibilizar 120 cursos livres e de pós-graduação, criados em colaboração com empresas e entidades da região, para promover a atualização e requalificação de competências valorizadas no mercado de trabalho.

Estes cursos, que integram o projeto “UAlg+Skills4All”, serão lançados gradualmente até 2025, disponibilizando aproximadamente 2400 vagas e 10500 horas letivas.

A abertura dos cursos será gradual, mas, atualmente, existem 14 formações com candidaturas a decorrer. Na área das pós-graduações, já estão em curso três: “Cibersegurança”, “Marketing Digital” e “Pesquisa e Análise de Mercado para o Turismo”. Nos cursos livres, estão abertas as seguintes candidaturas: Drones; Desenho Assistido por Computador; Desenvolvimento de Aplicações para Web; Eurocódigos Estruturais; Instalações Solares Térmicas; Bebidas de Misturas; e Bebidas Destiladas.

Todas estas formações são creditadas pelo Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS), o que permite o reconhecimento das suas qualificações académicas a nível nacional e no estrangeiro. Os cursos destinam-se a adultos que procurem especializar-se ou atualizar conhecimentos em áreas como Digital, Saúde e Bem-Estar, Mar, Turismo e Património Mediterrânico, com o objetivo de contribuir para a transição digital e ecológica da região e do País, respondendo às necessidades identificadas pelos principais agentes económicos da região.

No micro-site dos projetos UAlg+Skills4All e FOSTEAM@South podem ser consultadas todas as informações sobre os cursos já disponibilizados, planos de estudo, taxas e emolumentos, apoios disponíveis e bolsas de incentivo e candidaturas.

Os cursos de formação ao longo da vida têm vindo a ser criados em estreita colaboração com um alargado conjunto de parceiros (empresas e entidades públicas), regionais e nacionais. Esta estreita articulação irá contribuir para que as formações sejam mais centradas nos contextos profissionais, respondendo melhor às suas necessidades, na disponibilização de recursos humanos qualificados para o ensino, na agilização da frequência dos cursos por parte dos seus colaboradores e em melhor empregabilidade de todos os formandos.

Simultaneamente, está a ser realizado um forte investimento em capacitação do corpo docente em metodologias de ensino e aprendizagem e em equipamentos e em infraestruturas de suporte à inovação pedagógica digital, transversais a toda a instituição, que visam contribuir para o sucesso escolar dos estudantes, capacitando-os para uma resposta adequada aos novos desafios societais e potenciando a sua empregabilidade.

Com o objetivo de promover simultaneamente o mérito académico e apoiar financeiramente os novos estudantes, os projetos UAlg+Skills4All e FOSTEAM@South disponibilizam bolsas de incentivo para adultos inscritos na formação ao longo da vida do programa UAlg+Skill4Life e para novos estudantes inscritos em cursos Técnicos Superiores Profissionais e de licenciatura.

Consultar mais informação sobre o regulamento de atribuição de bolsas de incentivo aqui

Toda a informação em: https://www.ualg.pt/impulsos-prr-bolsas-e-incentivos