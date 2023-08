Última fase de candidatura a mestrados e doutoramentos da UAlg decorre até 28 de agosto

A última fase de candidaturas para os cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento da UAlg decorre de 7 a 28 de agosto. A grande novidade para o próximo ano letivo (2023/2024) é que, além dos diplomados internacionais pela UAlg, todos os diplomados no Espaço Europeu do Ensino Superior, nos últimos três anos letivos, passam a pagar o mesmo valor de propina dos estudantes nacionais.

Ao nível do 2º ciclo, a Universidade do Algarve oferece uma formação sólida e multidisciplinar. Tem cerca de três dezenas de programas lecionados em inglês, sendo pioneira e líder em Portugal de programas Erasmus Mundus. Dos 60 mestrados, 18 são lecionados na língua de Shakespeare, ou têm o Inglês como opção.

As ofertas no domínio dos doutoramentos também são diversificadas, disponibilizando atualmente 19 programas doutorais, dos quais quatro são lecionados na língua inglesa e nove têm o Inglês como opção. De referir que alguns destes cursos de doutoramento têm candidaturas abertas em permanência.

A Instituição disponibiliza ainda 23 cursos de Pós-Graduação.

Novos cursos no âmbito do PRR

Para além dos novos cursos já anunciados para o próximo ano letivo na área das Artes, Comunicação e Património (Animação, em Narrativas Visuais: Ilustração, Banda Desenhada e Character Design), a Escola Superior de Educação e Comunicação oferece ainda uma pós-graduação em Tradução Especializada Multimédia – Variantes em Turismo e Jurídica.

Dentro da temática da Saúde, serão lecionadas pela Escola Superior de Saúde (ESS) a pós-graduação em Aconselhamento em Dermofarmácia e a pós-graduação em Alimentação e Ementas Escolares.

Já a Faculdade de Ciências Humanas Sociais (FCHS) abre um novo mestrado em Processos de Criação e duas novas pós-graduações da área das Ciências Sociais e da Educação, nomeadamente uma pós-graduação em Psicologia para Outros Profissionais e outra em Metodologias e Ferramentas de Intervenção em Carreiras STEAM.

Os novos cursos, à semelhança dos anteriormente criados, integram o projeto UAlg+Skills4all, concedendo algumas bolsas de incentivo aos novos estudantes.

O PRR visa contribuir para aumentar o número de licenciados e a formação ao longo da vida, promovendo a igualdade de oportunidades, contribuindo para a empregabilidade e para um mundo mais sustentável.

A Universidade do Algarve (UAlg), no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), disponibiliza, assim, um novo mestrado e sete pós-graduações, nas áreas das Artes, Comunicação e Património; da Saúde e das Ciências Sociais e da Educação.