‘Unidos pela democracia’ reflete sobre o Algarve a apela ao voto europeu

‘Unidos pela Democracia’ é um ciclo de eventos que pretende trazer ao Algarve a reflexão e debate sobre os temas que mais impactam a região. Existe também implícito um forte apelo à participação cívica e ao ativismo, nomeadamente político, no convite à adesão à comunidade Unidos.EU e no incentivo ao voto nas próximas Eleições Europeias (EE) a 9 de junho de 2024.

Neste entendimento, o EuropeDirect Algarve, o Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (UAlg) e a Associação Académica da UAlg co-organizam, no dia 28 de novembro, entre as 15h00 e as 17h00, no Auditório vermelho da Faculdade de Economia da UAlg, no Campus das Gambelas, o debate ‘O voto jovem e a democracia europeia’. Vai falar-se de direito/dever de voto, de dar a voz de tod@s @s jovens e das ameaças ao sistema democrático.

Participam, pelo Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal, o diretor Pedro Valente da Silva e a gestora da comunidade Unidos.EU, Filipa Lopes.

Este ciclo celebra igualmente os 50 anos da revolução de Abril e a vitória da democracia. Os eventos são públicos mas a intenção é dar voz e espaço aos mais jovens – nas últimas EE em 2019 foram quem menos votou, particularmente no Algarve.

Em baixo podes ver o programa detalhado.

15h00 – Boas vindas

(Pedro Duarte, jornalista e moderador)

15h05 – ‘Porquê um ciclo de eventos’

Unidos pela Democracia (Europe Direct Algarve e Centro Documentação Europeia da UAlg)

15h10 – 1º Painel – Apresentação das juventudes partidárias no Algarve

JS – Abel Matinhos

JSD – Artur Gomes

IL – Pedro Schuller

JCP – Pedro Jardim

PAN – Damyana Kazakova

VOLT – Rhia Lopes

CDS/PP – André Granadeiro

15h40 – 2º Painel : Debate ‘O voto jovem e a democracia europeia’

Associação Académica da UAlg – Rita Tavares

AEQUUM (LGBTQIA+) – João Duarte

Vereadora da juventude da CMF – Teresa Santos

Centro de Vida Independente – João Varela

Parlamento Europeu em Portugal – Pedro Valente da Silva

16h50 – A Plataforma Unidos.eu

Filipa Lopes