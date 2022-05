Universidade do Algarve apresentou app “Lost Stories, Folklore & History”

A Universidade do Algarve lançou a app “Lost Stories, Folklore & History”, numa reunião que juntou os parceiros do projeto “Trail Gazers” na ilha de La Palma, nas Canárias. Esta app usa realidade aumentada para disponibilizar informação tangível e intangível relacionada com a cultura, a ecologia, o folclore e a história dos percursos no telemóvel dos visitantes e explora a gamificação para tornar desafiante a sua descoberta.

Os visitantes de um percurso podem descarregar o aplicativo gratuitamente das lojas da Apple e Google para o dispositivo móvel e, usando a realidade aumentada, podem aceder aos conteúdos materiais e imateriais ao longo do percurso relacionados com a localização geoespacial onde se encontram. Com esta app, os visitantes podem usar os seus telemóveis ou tablets enquanto visitam os percursos.

Ao caminhar no trilho, o visitante vai ativando e descobrindo a sua história, usando a sua geolocalização ou códigos QR e, assim, pode ouvir e/ou observar conteúdos relacionados com o lugar que está a percorrer.

A app “Lost Stories, Folklore & History” também usa gamificação para motivar a participação. É possível atribuir questões de múltipla escolha a um ponto de interesse que pode ser usado para testar o conhecimento do visitante e, ao mesmo tempo, motivá-lo a ganhar pontos para se posicionar no ranking.

A Universidade do Algarve disponibiliza nesta app o Trilho dos Sete Vales Suspensos, em Lagoa, para dispositivos móveis e também é possível incluir outros percursos que desejem aproveitar as potencialidades desta ferramenta.

O desenvolvimento desta plataforma foi coordenado por Mauro Figueiredo, docente do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, e contou com o apoio do projeto “TrailGazersBid”. Este projeto é cofinanciado pelo Programa Interreg Espaço Atlântico e conta com 10 parceiros de diferentes regiões da Irlanda, Reino Unido, Espanha, Portugal e França.