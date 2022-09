Universidade do Algarve assinala Dia Europeu das Línguas

O Dia Europeu das Línguas, 26 de setembro, é assinalado na Universidade do Algarve com uma reunião dos parceiros do projeto europeu Adding Plurilingual Approaches to language Teacher Competences in Higher Education (APATCHE) que, além da UAlg, conta com a participação das universidades de Antuérpia, Varsóvia, Católica de Milão e Vytautas Magnus de Kaunas (coordenador).

Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) e responsável deste projeto na UAlg, sublinha “a importância da investigação e do ensino em línguas e em ciências da linguagem para a qualidade da formação, da investigação e da transferência que competem ao ensino superior, na necessária estratégia de internacionalização e na imperiosa contribuição para o desenvolvimento local e regional”. Para o docente e investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), “não há ciência sem comunicação e para tal é necessário promover as competências plurilingues de todos (incluindo as dos docentes)”.

Manuel Célio Conceição é coadjuvado no projeto APATCHE pelos docentes e investigadores do CIAC Pedro Sousa, Neuza Costa e Fátima Noronha.

Neste Dia Europeu das Línguas é de salientar que a UAlg que tem atividade relevante nesta área no Conselho Europeu das Línguas (CEL/ELC), na Rede Panlatina de Terminologia (REALITER), na Rede de Lexicologia, Terminologia e Tradução, associada à Agência Universitária da Francofonia, e que a entrada da Universidade do Algarve na Aliança Europeia das Universidades dos Mares (SEA_EU) também releva dimensões multilingues e multiculturais potenciadoras da sua afirmação local e internacional.

Para assinalar este dia, o CIAC também estará presente na Feira das Línguas que o gabinete Europe Direct Algarve organiza em Almancil, em colaboração com a representação da Comissão Europeia em Portugal, a Câmara Municipal de Loulé e várias outras instituições.