Universidade do Algarve distinguida com “Selo de Qualidade Academia Voluntária 2023-2024”

A Universidade do Algarve foi distinguida com o “Selo de Qualidade Academia Voluntária 2023-2024”, atribuído pela CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, a várias Instituições de Ensino Superior (IES) pelo trabalho desenvolvido no âmbito do voluntariado.

A cerimónia de atribuição decorreu no passado dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, em Vila Nova de Gaia.

Para receber a distinção atribuída à Universidade do Algarve estiveram presentes na cerimónia Conceição Ribeiro, docente do Instituto Superior de Engenharia e Coordenadora do Grupo de Voluntariado da Universidade do Algarve, UAlg V+, e Graça Rafael, funcionária dos Serviços de Ação Social e membro do UAlg V+.

O reitor da UAlg, Paulo Águas, no discurso do 44º aniversário da UAlg, apresentou o Selo a toda a comunidade, destacando, assim, a importância desta distinção, e convidando todos os presentes a inscreverem-se no Grupo UAlg V+.

O Grupo de Voluntariado UAlg V+ vai ao encontro da missão e plano estratégico da UAlg, dando resposta a 16 dos 17 ODS, constituindo-se como um serviço aberto à comunidade, dando resposta às necessidades e interesses de todos os intervenientes da Academia e das instituições parceiras. O Grupo de Voluntariado assume um papel importante enquanto ponte entre as instituições da região (e não só) que o procuram e os membros voluntários que pretendem contribuir com o seu tempo e dedicação.

Este Selo atesta a qualidade da Universidade do Algarve enquanto academia voluntária, e certifica que a UAlg reúne os critérios de uma Universidade que se distingue pelo trabalho desenvolvido na promoção da prática do voluntariado. O Grupo UAlg V+ já se consolidou como um dos grupos de referência no panorama nacional do voluntariado no ensino superior.

Refira-se que o Dia Internacional do Voluntariado, celebrado a 5 de dezembro, foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1985, e pretende valorizar e reconhecer o esforço e o empenho dos voluntários por todo o mundo. Este trabalho, muitas vezes silencioso e despercebido aos olhos menos atentos, muito contribui para uma sociedade mais solidária, humana, ativa e transformadora, respeitando a diversidade, a igualdade e a participação de todos. Esta data destaca também o contributo do voluntariado para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo o tema escolhido de 2023 “Se todos fizessem…”.

Do ponto de vista dos voluntários e de acordo com vários estudos cujas referências podem ser encontradas nos trabalhos de investigação desenvolvidos pelo Grupo UAlg V+, são vários os benefícios associados a quem nele participa, nomeadamente: o aumento da autoestima, do bem-estar psicológico, da satisfação face à vida, da felicidade geral, do bem-estar físico geral, fazendo desta prática uma mais-valia para os voluntários. O voluntariado pode proporcionar um campo importante para a implementação do autoconceito no mundo ocupacional, enquanto meio de expressão dos interesses do próprio acerca de si e do mundo, providenciando o meio para obter satisfação e realização pessoal.