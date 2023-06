Universidade do Algarve passa a dispor de uma nova embarcação 100% algarvia

A Universidade do Algarve passa a dispor de uma nova embarcação com capacidade para 20 pessoas, o que vai permitir um ensino com aulas mais práticas e em contexto real aos estudantes dos cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento ligados às áreas do mar.

A inauguração da embarcação “MARUALG” decorreu no dia 26 de junho, pelas 16h00, no Centro Náutico 818, em Vila Real de Santo António.

A construção da embarcação, a cargo da NAUTIBER – Estaleiros Navais do Guadiana Lda, teve um custo total de cerca de 120 mil euros, financiada a 100% pelo Programa de Recuperação e Resiliência – PRR 2021/2026, através do projeto FOSTEAM@SOUTH”.

“A Universidade do Algarve tem uma candidatura ao PRR que é só sua. Mas esta iniciativa surge no âmbito de uma outra candidatura, que também integramos, que é liderada pela Universidade da Madeira, que visa o sucesso académico e melhorar os processos de ensino e de aprendizagem na área do Mar, em parceria com as universidades do Campus Sul (Universidade de Évora e Universidade da Madeira)”, explicou Paulo Águas, reitor da UAlg.

Sobre a importância deste barco, o reitor destaca que “é um equipamento de ensino que, simultaneamente, também será um equipamento de investigação, porque não se faz ensino sem investigação”. Paulo Águas manifesta ainda o seu contentamento pelo facto de esta embarcação ter sido construída no Algarve: “estamos muito contentes por ter sido construída aqui na região”.

Para Alexandra Teodósio, vice-reitora da UAlg, “o que motivou esta candidatura foi o facto de nós sermos uma universidade com muitos cursos e projetos de investigação ligados ao mar, cujo o acesso ainda não é muito facilitado, e com esta embarcação passaremos a ter ligação a uma rede de estações marinhas e a uma diversidade de ecossistemas aquáticos existentes a sul de Portugal”. Para a docente e também investigadora, “através de uma embarcação com capacidade para cerca de 20 pessoas, que permitirá transportar uma turma de estudantes, tornar-se-á possível a realização de experiências in situ e, simultaneamente, a criação de uma rede de monitorização das condições oceanográficas da costa algarvia”.

Na sua opinião, “a embarcação MARUALG assume especial relevância porque permitirá um acesso direto a diferentes ecossistemas, desde estuarinos, a costeiros mais expostos, tornando-se numa mais-valia para várias disciplinas ligadas à oceanografia, à ecologia marinha e à área da biodiversidade”.

Rui Roque, sócio-gerente da Nautiber, responsável pela construção da embarcação, explica que o que esteve na base da sua conceção, incluindo as dimensões, foi a realização de trabalhos de investigação nos canais secundários da Ria Formosa, que é uma das áreas onde se pretende navegar.”

Com dois motores de 115 cavalos, potência para sair para o mar e para trabalhar em mar aberto, para o engenheiro naval a grande virtude desta embarcação é ter sido construída de acordo com o propósito da UAlg, ou seja, “permite transportar 20 estudantes ou investigadores, é muito prática, com pouca manutenção, e foi desenhada de acordo com aquilo que a universidade pretendia”, concluiu.