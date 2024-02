Universidade do Algarve renova estúdios de audiovisual da ESEC

A Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve (UAlg), em resposta à crescente necessidade de formação e produção audiovisual de alta qualidade, modernizou o seu estúdio e régie de vídeo e áudio com tecnologias de ponta Ultra HD 4K, com o objetivo de acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas e proporcionar aos estudantes uma experiência educacional enriquecedora.

A renovação dos estúdios surgiu da necessidade de oferecer um ambiente mais propício às necessidades pedagógicas, preparando os alunos para os desafios do mercado audiovisual atual. A seleção e instalação dos novos equipamentos foram conduzidas com o máximo rigor, garantindo a integração perfeita dos sistemas de vídeo, áudio e iluminação. Foi dada especial atenção à ergonomia e usabilidade, garantindo que professores e estudantes possam aproveitar ao máximo as novas tecnologias sem complicações.

O sucesso deste projeto foi evidenciado pela transformação dos estúdios em espaços versáteis e de alto desempenho. As capacidades avançadas dos equipamentos permitirem agora a realização de produções audiovisuais mais sofisticadas, enriquecendo a experiência educacional dos estudantes e elevando a reputação da Universidade do Algarve no campo da formação e produção audiovisual.

Para o diretor da ESEC, António Lacerda, “esta Escola tem sido uma referência para a região, e para a própria Universidade do Algarve como um todo, nos domínios da Comunicação, Artes e Design, a vários níveis, dada a forte ligação dos cursos à comunidade”. Este investimento, explica, “inserido na construção do projeto FAB-LAB ESEC, assume uma contribuição para o desenvolvimento da qualidade da formação do ensino superior, possibilitando o avanço nas áreas das novas tecnologias e transferência de conhecimento junto dos públicos externos, empresas ou instituições”.

A renovação do estúdio foi financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e rondou os 94 mil euros.