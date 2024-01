Universidade do Algarve tem candidaturas abertas para estudantes internacionais até 2 de fevereiro

Pelo décimo ano consecutivo, a Universidade do Algarve abre candidaturas para cursos de licenciatura e mestrado integrado ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional. A 1ª fase decorre até ao próximo dia 2 de fevereiro e os interessados poderão realizar a sua candidatura aqui.

Para o ano letivo 2024/2025, a UAlg disponibiliza 322 vagas distribuídas por 43 cursos das várias áreas de ensino da Academia algarvia. Os diplomas conferidos são válidos e reconhecidos em todos os países da União Europeia, permitindo realizar um curso de mestrado e doutoramento em qualquer universidade da Europa.

Atualmente, na UAlg, 20% dos estudantes são internacionais, oriundos de mais de 100 nacionalidades. O país com maior representatividade é o Brasil e, como a UAlg aderiu ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) brasileiro, os candidatos desse país poderão utilizar os resultados obtidos no ENEM, em qualquer uma das edições, como provas de ingresso. De salientar que a UAlg exige um mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das restantes provas.

Para além do ENEM, a UAlg aderiu também ao GaoKao/Liankao (China), ao Exame Unificado de Acesso (Macau) e ao Bachillerato (Colômbia e Equador).

Os candidatos internacionais de outros países, também se podem candidatar a este concurso especial com validação ou reconhecimento a nível nacional.

Ainda relativamente às formas de ingresso, os candidatos internacionais (exceto China e Macau) podem optar por substituir as provas de ingresso do seu país por provas realizadas pela UAlg, de acordo com o curso a que pretendem candidatar-se. O período de candidatura para estas provas decorre de 8 a 24 de janeiro, online, em www.ualg.pt

Podendo ser paga até ao máximo de 10 mensalidades, a propina (anuidade) varia entre os 1500 e 4500 euros, para Estudantes Internacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e América Latina, e entre 3500 e 4500 euros para os estudantes internacionais oriundos de outros países.

Com o intuito de esclarecer todas as dúvidas sobre o Concurso Especial Estudante Internacional e orientar os futuros estudantes no processo de candidatura, a UAlg irá realizar, nos dias 15 e 30 de janeiro, às 14h00 (hora de Brasília), dois webinares destinados a estudantes brasileiros. Os interessados poderão realizar a sua inscrição aqui

A 2ª fase de candidaturas para o Concurso Especial Estudante Internacional decorre de 1 a 3 de abril.

Mais informações e candidaturas aqui