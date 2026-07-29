A 30º. edição da Festa da Ria Formosa regressa entre 30 de julho e 9 de agosto, ao Largo de São Francisco, em Faro. O evento, de entrada livre, junta uma oferta de marisco e pratos regionais a uma programação diária com música ao ar livre, das 18:00 à 1:00.

Promovida pela VIVMAR – Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, em parceria com a Câmara Municipal de Faro, a iniciativa alia bom marisco e boa música, ao longo de 11 dias. O cartaz musical conta com as atuações de Bruna, Quem é o Bob, Jéssica Xaveiro, Vânio, Rosinha, Chave d’Ouro, Jorge Guerreiro, Belito Campos, Fernando Correia Marques, The Suitcase Band e ArtMusa e muito mais.

Além da animação musical vai poder assistir à apresentação do plantel principal do Sporting Clube Farense, dia 31 de julho pelas 20:30. Junte-se aos leões de Faro que vão jogar na próxima época.

Para minimizar o impacto da ocupação do Largo de São Francisco, o Município de Faro vai disponibilizar estacionamento gratuito no Parque da Pontinha, durante os dias do Festival, como alternativa para quem trabalha ou necessita de se deslocar diariamente ao centro da cidade.