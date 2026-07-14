Bárbara Tinoco, Slow J e Chico da Tina na 11ª edição do Festival F

O cartaz oficial do “Último Grande Festival de Verão” foi conhecido durante a tarde desta terça-feira em conferência de imprensa no Auditório Américo Amorim, na Sede da Galp, em Lisboa.

Como tem sido hábito nos últimos anos, na apresentação do cartaz estiveram presentes alguns dos artistas tais como: King Bigs, Aragão, Peculiar, Latte e muitos mais.

Além dos artistas de maior projeção nacional, a edição de 2026 volta a dar destaque aos talentos da região, reunindo mais de 20 artistas de Faro e do Algarve.

Ao longo de três dias, o Festival F promete uma programação diversificada, com muita música portuguesa, arte e animação. Para além dos concertos, o recinto contará com espaços dinâmicos, artes performativas, mercado de autor, exposições e tertúlias.

Entre as novidades desta edição destacam-se o regresso do Palco Fábrica e a mudança da Silent Party para a zona do Palco Castelo.

Os bilhetes estão disponíveis em pré-venda até dia 31 de julho no site da Ticketline e nos locais habituais. Até esta data, existirão 1000 bilhetes com o preço especial de 20€ por bilhete diário e 45€ pelo passe geral de 3 dias.

A partir de 31 de julho, ou a partir da venda total deste lote promocional, o bilhete diário passa a custar 22€, o passe geral 54€..

A entrada é gratuita até aos 12 anos de idade (inclusive).

Podes descobrir na imagem abaixo o cartaz oficial completo deste Festival F.