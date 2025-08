Feira Medieval de Silves regressa para a “Conquista Final”

De 8 a 16 de agosto as ruas da cidade de Silves voltam a trajar-se a rigor para receber a XX Feira Medieval de Silves.

Ao longo de 8 dias a imponente XILB (Silves), antiga capital do Reino do Al-Gharb, que hoje corresponde ao Algarve, vai regressar ao passado e reviver a sua “Conquista Final”, tema que marca a edição dos 20 anos da Feira Medieval de Silves.

Através da recriação das vivências intensas do período da última conquista desta cidade histórica por parte do Califado Almóada, os visitantes terão a possibilidade de experienciar a atmosfera única de outrora e fazer uma verdadeira viagem no tempo até ao período entre a primeira conquista cristã da cidade (ocorrida em 1189, no reinado de D. Sancho I) e a reconquista muçulmana (ocorrida em 1191), momento marcante em que Abu Iúçufe Iacube Almançor, o eminente califa Almóada, a quem corria nas veias sangue de Xilb, com o seu forte exército, volta a ter o domínio da esplendorosa XILB.

Este ano a Feira Medieval de Silves celebra 20 anos de história, autenticidade, cultura e recriações históricas com a chancela habitual de um evento impactante, carregado de rigor histórico, qualidade artística, que alia o entretenimento à valorização do património, com um cuidado minucioso dos detalhes, que vão desde os trajes de época, decorações, gastronomia até aos ofícios tradicionais. “A Feira Medieval de Silves é já um verdadeiro símbolo de identidade cultural do Concelho de Silves”, conforme destacou a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma.

O evento trará, uma vez mais, o deslumbramento à zona histórica da Cidade de Silves num cenário de fantasia e puro encantamento, com sons de outras épocas, aromas exóticos, muita animação histórica contando com a presença de mais de uma centena de expositores, incluindo artesãos, mesteirais, doceiros, místicos e mercadores, transformando-se, assim, num palco vivo da Idade Média.

Diariamente, às 18h00, o Cortejo Medieval marca o inicio da atmosfera mística da Feira. Vestidos a rigor, os participantes desfilam pela Medina e pelos Arrabaldes. A Praça Al-Mut’amid será palco dos Jogos de Guerra às 20h00 e 22h30.

Esta edição especial, será também marcada pela estreia de dois grandes espetáculos.

Pelas 21h00, 22h00, 23h00 e 24h00, o espetáculo de vídeo “Xilb, a Derradeira Conquista” revive os últimos momentos da antiga Silves muçulmana. Com música épica, narração envolvente e visuais que se fundem com o ambiente histórico, esta é uma homenagem à força de um povo e à memória de uma cidade lendária.

Já a Sé Catedral de Silves prepara-se para receber, às 20h00, o recital de música espiritual e contemplativa “De Al-Andalus à Pérsia de Rumi”. Uma viagem sonora pelas composições sonoras das 3 culturas e religiões que conviveram pacificamente em Al-Andalus (cristãos, muçulmanos e judeus-sefarditas).