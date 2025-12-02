Inscrições abertas para a 10ª Mostra Silves Capital da Laranja

Os interessados em participar na 10.ª edição da Mostra Silves Capital da Laranja já podem efetuar a sua candidatura, até ao próximo dia 12 de dezembro.

As inscrições para as diversas modalidades de participação (agricultura, produtos agroalimentares, máquinas/equipamentos, artesanato e entidades diversas) devem ser formalizadas através do preenchimento de formulário próprio disponível no site da Câmara Municipal de Silves, sendo imprescindível proceder ao seu envio para o email capitaldalaranja@cm-silves.pt ou através de correio postal, durante o mencionado período.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, terá lugar entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 2026.

Destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves nas suas mais diversas áreas e, simultaneamente, consolidar a marca Silves Capital da Laranja são alguns dos objetivos desta mostra.

O telefone 282 440 800 e o endereço de correio eletrónico capitaldalaranja@cm-silves.pt são os contatos do Setor do Turismo da CMS disponíveis para o esclarecimento e fornecimento de informações adicionais sobre a iniciativa.

De referir que as candidaturas serão alvo de apreciação e seleção, de acordo com os critérios previamente estabelecidos, sendo dada preferência aos produtores do concelho de Silves.