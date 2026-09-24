Foi aprovado em sessão camarária, realizada esta quarta-feira, o lançamento da empreitada de reabilitação do Campo Municipal de Boliqueime e colocação de um relvado sintético, uma obra enquadrada no programa de intervenção nos espaços desportivos do concelho.

Este investimento visa dar uma resposta cabal ao estado de degradação em que se encontram as atuais instalações deste recinto desportivo. Com esta intervenção profunda, a Autarquia pretende reativar o espaço, dotando a freguesia de Boliqueime de infraestruturas desportivas modernas, seguras e com valências polivalentes. O grande objetivo do projeto é a conceção de instalações desportivas de base com uma forte vertente formativa, destinadas à educação física e atividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas especializadas, para aperfeiçoamento e treino de crianças e jovens. O futuro complexo passará a contar com um campo de jogo em relvado sintético com certificação internacional, preparado e devidamente marcado para a prática de futebol de 11, futebol de 7 e râguebi.

Para além do retângulo de jogo, a empreitada prevê a construção de raiz de um edifício de balneários, instalações de apoio, uma sala polivalente e áreas de serviços. Concretizando uma requalificação integrada, o espaço disponibilizará ainda uma nova área de público com bancada e uma zona dedicada ao estacionamento ordenado de viaturas.

Com este passo, o Município de Loulé reafirma o seu compromisso com a descentralização do investimento público pelas freguesias, promovendo a reabilitação

dos seus espaços desportivos e o incentivo à prática desportiva e a estilos de vida saudáveis junto de toda a comunidade.

Os trabalhos para reabilitação do Campo Municipal de Boliqueime decorrerão em 540 dias.