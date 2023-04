O OPTO está de regresso a Albufeira

O Opto – Fórum de Educação e Formação do Algarve, regressa a albufeira para a sua 9ªedição.

Nos dias 26,27 e 28 de abril, decorre no Pavilhão Desportivo de Albufeira, este fórum, que tem como principal objetivo apoiar os momentos de decisão no âmbito do percurso escolar e académico dos alunos da região.

Em todas as suas edições tem acolhido cerca de 60 entidades, que com os visitantes partilham sugestões de formação e qualificação, ofertas do ensino secundário e superior, alternativas no domínio da educação para as línguas estrangeiras como suporte para o desenvolvimento de experiências estudantis e profissionais no estrangeiro, assim como exemplos e testemunhos por parte de profissionais de várias organizações da sociedade.

Para esta edição estão confirmadas entidades da tipologia do ensino secundário e profissional, ensino superior, línguas, mobility e study abroad e ainda outras entidades, como as militares e de socorro.

As visitas ao evento são gratuitas e não é necessária inscrição prévia. No entanto, no caso de turmas ou grandes grupos de visitantes, é aconselhada a inscrição prévia como forma de agilizar a entrada no recinto.

Pode consultar toda a programação aqui.