Portimão recebe Campeonato Regional de Pesca Submarina

A Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas entregou ao Clube Naval de Portimão a organização do Campeonato Regional de Pesca Submarina – Zona Sul.

A Praia do Vau foi o local escolhido para o evento, que se vai realizar no próximo dia 12 de Março, entre as 10h30 e as 15h30.

Esta que vai ser uma “prova à barbatana”, o que significa que os atletas entram na água pela praia, nadam até ao seu local de pesca e saem também pela areia. O público tem, assim, a possibilidade de assistir à entrada e à saída dos atletas.

Após o fim da prova, junto ao edifício-sede do Clube Naval de Portimão, vai acontecer a pesagem do peixe capturado, que será doado, na sua totalidade, à Catraia – Centro de Acolhimento Temporário para Menores em Risco.

A cerimónia de entrega de prémios acontece às 17h30.

As inscrições encerram no dia 8 de Março.