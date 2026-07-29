A Praça do Infante, em Lagos, recebe no próximo 2 de agosto, pelas 21h30, o espetáculo ‘O Fado Sai à Rua’, integrado na programação da Feira do Livro de Lagos. Com entrada gratuita e duração prevista de 60 minutos, o concerto convida o público a celebrar um dos mais emblemáticos géneros da música portuguesa ao ar livre.

Em palco estarão os fadistas Vânia Rodrigues, Luís Manhita e Luana Velasquez, acompanhados pelos músicos Vítor do Carmo, na guitarra portuguesa, Nuno Martins, na viola de fado, e José Santana, na viola baixo. A iniciativa, promovida pelo Município de Lagos, promete uma noite dedicada ao fado, num ambiente intimista e integrado na programação cultural da Feira do Livro.