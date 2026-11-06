A 16.ª edição do Farcume – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro realiza-se entre 6 e 8 de novembro, com a exibição de 42 filmes de oito países. As sessões decorrem no auditório Culture and Conference Hub do hotel 3HB Faro, com entrada gratuita.

Portugal, Espanha, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Irão e Taiwan são os países representados nesta edição. A programação divide-se entre três categorias: ficção, documentário e animação, reunindo diferentes géneros e abordagens cinematográficas.

Durante três noites, as sessões decorrem entre as 21h00 e as 23h30, sem intervalos. O público mantém, ainda assim, a liberdade de entrar ou sair da sala durante as projeções.

Para Paulo de Oliveira Botelho, diretor executivo do festival, o Farcume procura promover o encontro entre a liberdade artística dos realizadores e a interpretação individual de cada espectador, valorizando diferentes experiências e perspetivas sobre as obras apresentadas.

Organizado pela FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, o festival mantém a aposta na divulgação do cinema independente e na aproximação do público à curta-metragem.

A 16.ª edição do Farcume tem entrada livre e decorre no hotel 3HB Faro, na Rua Vasco da Gama, nos dias 6, 7 e 8 de novembro.