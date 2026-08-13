Estão abertas as inscrições para o Concurso de Trajes de Banho Tradicionais “Lagos e o Banho 29”, integrado na programação da Festa do Banho 29, que regressa a 29 de agosto a Lagos e à Praia da Luz.

Promovidos em parceria com a ACRAL, os concursos apresentam duas vertentes: Tradição e Comunidade e Moda e Inovação. A iniciativa pretende recuperar a memória dos antigos trajes utilizados nos banhos de mar, aliando a preservação da tradição à criatividade e a novas interpretações da moda balnear.

Na vertente Tradição e Comunidade, os participantes são desafiados a recriar trajes de banho representativos de diferentes épocas, tendo em conta a adequação histórica dos trajes, acessórios e restantes elementos de caracterização. Este ano, os trajes inspirados no período entre 1890 e 1900 terão uma bonificação de cinco pontos na avaliação.

Já a vertente Moda e Inovação, destinada a criadores e estilistas, desafia os participantes a reinterpretar os antigos trajes de banho através de propostas originais e inovadoras, mantendo a ligação à tradição. A avaliação terá em conta a relação com o tema, a originalidade e criatividade, bem como a harmonia e estética do conjunto.

Os desfiles decorrem no Jardim da Constituição, no dia 29 de agosto. A vertente Tradição e Comunidade começa às 20h30, seguindo-se, às 21h30, o desfile de Moda e Inovação.

Os dois concursos integram a programação da Festa do Banho 29, que decorre em Lagos e na Praia da Luz e celebra uma tradição ligada à história balnear do concelho.