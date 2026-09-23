A 6.ª edição do Festival Emraizart realiza-se de 6 a 13 de outubro, no Cotifo, em Bensafrim, no concelho de Lagos. Organizado pelo Teatro Experimental de Lagos, o festival volta a juntar artes performativas, natureza, sustentabilidade e multiculturalidade num cenário de montado de sobreiros.

Com uma programação dirigida sobretudo a crianças, jovens e famílias, o Emraizart propõe espetáculos, oficinas e atividades ao ar livre, procurando aproximar diferentes gerações através da arte e do contacto com a natureza. Circo, teatro, mimo, jogos tradicionais e atividades de construção criativa e permacultura fazem parte das propostas.

Durante os dias de semana, o festival recebe alunos das escolas públicas do concelho de Lagos, com entrada gratuita. No dia 8 de outubro, a programação é também dirigida a escolas privadas, grupos de ensino não formal, projetos sociais e instituições com crianças com capacidades diversas.

O fim de semana, nos dias 10 e 11 de outubro, é dedicado às famílias. O programa inclui formações para jovens e adultos, espetáculos de circo, mimo e teatro físico, música do mundo com DJ Kali, conversas e apresentações de processos de criação desenvolvidos no âmbito do programa Bora Cultura!.

Entre os destaques estão os espetáculos “Cafelina”, de Lucia Merlina, “Histórias sem Palavras”, de Philippe Phénieux, e “GAP42”, de Chris & Iris. A programação termina, em ambos os dias, com um concerto dos Sambambas, às 19h00.

Ao todo, a 6.ª edição reúne 35 oficinas de Arte e Natureza, 21 espetáculos e duas conversas, com artistas nacionais, internacionais e emergentes da região. A multiculturalidade e a utilização do corpo, do movimento e da presença como formas universais de comunicação são alguns dos eixos desta edição.