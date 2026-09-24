Faro recebe, de 11 a 13 de outubro, a quinta edição dos Open Studios Faro (OSF), iniciativa que reúne mais de 70 artistas locais e internacionais em 25 espaços da cidade e arredores. O programa inclui exposições, conversas, oficinas, performances e encontros com artistas, com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade.

Depois de uma pausa de um ano e da passagem para um formato bienal, os Open Studios Faro regressam sob o mote “Resgatar”, procurando destacar o papel da cultura e da criação artística na revitalização do Algarve e no envolvimento da comunidade.

Uma das principais novidades desta edição é a exposição inaugural “Filling Tanks with Ghosts”, marcada para 11 de outubro, às 17h00, nos antigos armazéns da REFER, na Estação de Comboios de Faro. Com curadoria do artista Miguel Cheta, a mostra reúne trabalhos de 17 artistas nacionais.

O roteiro inclui ainda 20 estúdios abertos, seis dos quais em formato pop-up, instalados em associações e espaços culturais da cidade. Entre estes está o Consulado do Brasil, que recebe a artista Jaqueline Arashida para uma pintura colaborativa com o público, posteriormente doada à AAPACDM.

A programação inclui também atividades dirigidas a diferentes públicos e faixas etárias, como a instalação “Domo da Polinização”, a oficina infantil “Woodify”, a atividade “Histórias com Pontos”, uma mesa redonda sobre o processo criativo da peça “Hierarquia do Medo” e um encontro na casa do pintor Vicente de Brito.

Organizada pela Na Mouche – Associação Cultural, esta edição dos Open Studios Faro associa-se ainda às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, destacando a liberdade, a participação comunitária e o acesso à cultura. O programa envolve várias associações locais e procura reforçar a inclusão de comunidades e grupos historicamente sub-representados.

Durante três dias, os Open Studios Faro propõem assim um percurso pela criação artística contemporânea, promovendo o contacto direto entre artistas, espaços culturais e comunidade.