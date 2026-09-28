O Imortal DC conquistou, este domingo, no Estádio Municipal da Bela Vista, a Supertaça do Algarve Futebol frente ao SC Olhanense.
A formação de Albufeira terminou a 1.ª parte com uma liderança de 2-1 no marcador, a qual soube manter no 2.º tempo, com as contas do desafio a ficarem fechadas com 3-2.
Os golos da equipa vencedora foram apontados por Leandro Pimenta, Rafael Floro e Diogo Cabral, que foi eleito o Melhor em Campo. Do lado do SC Olhanense, Jair Pedro e Victor Nicolatti foram os autores dos tentos.
O encontro colocou frente a frente as duas equipas históricas do futebol algarvio e decidiu o primeiro troféu regional da temporada, perante o público que se deslocou ao Estádio Municipal da Bela Vista.