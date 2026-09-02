O Dia do Município de Faro volta a ser assinalado com um concerto de entrada gratuita. Este ano, Miguel Araújo sobe ao palco no dia 6 de setembro, às 22h00, no Largo da Sé.

As comemorações prosseguem no dia 7 de setembro, às 9h30, com a revista aos Bombeiros e à Polícia Municipal e o hastear das bandeiras, no Centro Cultural e de Inovação de Bordeira.

Às 10h00, terá lugar a sessão solene do Dia do Município, que incluirá as intervenções dos presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal, bem como a entrega de distinções honoríficas.

O programa encerra pelas 12h00 com uma homenagem póstuma ao professor Artur Lara Ramos, na Pista de Atletismo de Faro.