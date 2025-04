UAlg reforça formação em Terapia da Fala com reabertura da licenciatura

A Escola Superior de Saúde (ESS) da Universidade do Algarve (UAlg) reabre, já no próximo ano letivo, 2025/2026, o curso de licenciatura em Terapia da Fala, reforçando o compromisso de encarar a comunicação como um direito fundamental de todos.

No Dia Mundial da Voz, que se celebra hoje, dia 16 de abril, a reabertura desta licenciatura na UAlg assume ainda um maior significado, pois, para além de todas as valências referidas anteriormente, “é também objetivo maior dos terapeutas da fala promover uma utilização eficiente e saudável da voz, melhorar a expressividade e a clareza comunicativa, prevenindo dificuldades em fazer chegar a mensagem e aumentando, assim, a confiança na interação com os outros” salienta Ana Catarina Baptista, atual diretora do curso.

Com um novo plano de estudos ajustado à realidade e às exigências atuais, orientado para a formação de profissionais preparados para intervir de forma ética, humanizada e científica, a licenciatura em Terapia da Fala pretende colmatar a escassez de Terapeutas da Fala qualificados que existe atualmente, tanto a nível regional como nacional. “Em todo o País, mas particularmente no Algarve e no Alentejo, verifica-se uma carência acentuada de terapeutas da fala, o que compromete o acesso atempado aos cuidados essenciais para a integração, autonomia e qualidade de vida de muitas pessoas de todas as idades”, explica a diretora do curso.

Ana Catarina Baptista esclarece ainda que “a elevada procura por profissionais de Terapia da Fala resulta de múltiplos fatores.” Se, por um lado, existe, atualmente, “uma maior consciencialização por parte da sociedade sobre o papel determinante destes profissionais na promoção da saúde”, por outro, “o aumento da esperança média de vida tem trazido consigo um crescimento significativo de condições, crónicas e neurodegenerativas, associadas ao envelhecimento, como as demências ou os acidentes vasculares cerebrais, que muitas vezes exigem intervenção especializada em comunicação, linguagem e deglutição”, refere.

Tendo por base a promoção da saúde e bem-estar, os terapeutas da fala são profissionais que, ao contrário do que o próprio nome indica, intervêm muito além da fala. Nos recém-nascidos, por exemplo, estes profissionais podem auxiliar nas dificuldades de alimentação e, nos idosos, nas alterações cognitivas e até mesmo na deglutinação. Também a linguagem escrita, a voz, a fluência e a reabilitação de funções comprometidas por causas neurológicas, traumáticas e degenerativas são áreas de intervenção destes profissionais.

Mais informações: https://www.ualg.pt/curso/1523